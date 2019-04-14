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В Донецкой области боевики из "Градов" обстреляли село

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 15:39
В Донецкой области боевики из "Градов" обстреляли село
Фото: результаты обстрела боевиками (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики выпустили по селу Орловка минимум 5 снарядов

В Совместном центре контроля и координации сообщили, что пророссийские боевики совершили обстрел села Орловка Ясиноватского района Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 11 апреля 2019 с 17:45 до 18:00 боевики вооруженных формирований РФ осуществили артиллерийский обстрел с направления населенного пункта Красный Партизан.

"Наблюдательная группа Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации в сотрудничестве с СММ ОБСЕ предварительно установили, что враг обстрелял населенный пункт из тяжелого вооружения типа "Град", - сообщили в пресс-центре ООС.

Местные жители рассказали, что было выпущено как минимум 5 попаданий, которые образовали на месте попадания огромные воронки. Также были найдены фрагменты и обломки вооружения, что запрещено Минскими договоренностями.

 

Фото: результаты обстрела боевиками (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики размещают тяжелую технику вблизи населенных пунктов. По данным отчета наблюдателей ОБСЕ за 10 апреля, беспилотник зафиксировал танк боевиков размещен с нарушением линий отвода. Тяжелое вооружение было зафиксировано вблизи Новоселовки на северо-восток от Донецка.

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