В Донецькій області бойовики з "Градів" обстріляли село

Фото: результати обстрілу бойовиками (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики випустили по селу Орлівка щонайменше 5 снарядів

У Спільному центрі контролю й координації повідомили, що проросійські бойовики здійснили обстріл села Орлівка Ясинуватського району Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Град". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 11 квітня 2019 з 17:45 до 18:00 бойовики збройних формувань РФ здійснили артилерійський обстріл з напрямку населеного пункту Красний Партизан.

"Спостережна група Української сторони Спільного центру з контролю та координації у співпраці з СММ ОБСЄ попередньо встановили, що ворог обстріляв населений пункт з важкого озброєння типу "Град", - повідомили в прес-центрі ООС.

Місцеві мешканці розповіли, що було випущено щонайменше 5 влучань, які утворили на місці потрапляння величезні вирви. Також було знайдено фрагменти та уламки від озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Фото: результати обстрілу бойовиками (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики розміщують важку техніку поблизу населених пунктів. За даними звіту спостерігачів ОБСЄ за 10 квітня, безпілотник зафіксував танк бойовиків розміщений з порушенням ліній відведення. Важке озброєння було зафіксоване поблизу Новоселівки на північний схід від Донецька.