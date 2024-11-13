У донецькому суді викрили схему для ухилянтів: організатору вручили підозру

Правоохоронці викрили в одному з судів Донецької області схему ухилення від мобілізації. Організував схему помічник одного з суддів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Організатор схеми, який раніше працював правоохоронцем, вимагав за свої "послуги" 3 тисячі доларів. Він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення "клієнта" та позбавлення батьківських прав його дружини.
Чоловіки не писали заяв та не брали участь у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг.
Це забезпечували не лише відстрочку від мобілізації, але й дозволяло чоловікам виїхати з країни.
Помічнику судді 12 листопада оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Перевіряється причетність інших працівників до схеми, у тому числі суддів та керівництва суду.
Фігуранту справи загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.
Фото: у донецькому суді викрили схему для ухилянтів (dbr.gov.ua)
В Україні від початку загальної мобілізації відкрили сотні кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації. Корупційні схеми викриють у ТЦК, ВЛК, МСЕК, судах та інших структурах.
Нещодавно у Закарпатській області викрили начальника районного ТЦК, який торгував так званими "білими квитками".
У прикордонній службі заявили, що від початку повномасштабної війни понад 1200 разів українці намагалися підкупити прикордонників.
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