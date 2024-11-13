В донецком суде разоблачили схему для уклонистов: организатору вручили подозрение

Организатор схемы, ранее работавший правоохранителем, требовал за свои "услуги" 3 тысячи долларов. Он обеспечивал принятие судебных решений по разводу "клиента" и лишению родительских прав его супруги.

Мужчины не писали заявления и не участвовали в судебных заседаниях. Они получали от работника суда готовые решения после оплаты услуг.

Это обеспечивало не только отсрочку от мобилизации, но и позволяло мужчинам уехать из страны.

Помощнику судьи 12 ноября объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Проверяется причастность других работников к схеме, в том числе судей и руководства суда.

Фигуранту дела грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: в донецком суде разоблачили схему для уклонистов (dbr.gov.ua)