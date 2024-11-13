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В донецком суде разоблачили схему для уклонистов: организатору вручили подозрение

Фото: в донецком суде разоблачили схему уклонения от мобилизации (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в одном из судов Донецкой области схему уклонения от мобилизации. Организовал схему помощник одного из судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Организатор схемы, ранее работавший правоохранителем, требовал за свои "услуги" 3 тысячи долларов. Он обеспечивал принятие судебных решений по разводу "клиента" и лишению родительских прав его супруги.

Мужчины не писали заявления и не участвовали в судебных заседаниях. Они получали от работника суда готовые решения после оплаты услуг.

Это обеспечивало не только отсрочку от мобилизации, но и позволяло мужчинам уехать из страны.

Помощнику судьи 12 ноября объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Проверяется причастность других работников к схеме, в том числе судей и руководства суда.

Фигуранту дела грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

Фото: в донецком суде разоблачили схему для уклонистов (dbr.gov.ua)

Уклонение от мобилизации

В Украине с начала общей мобилизации открыли сотни уголовных дел по уклонению от мобилизации. Коррупционные схемы разоблачат в ТЦК, ВВК, МСЭК, судах и других структурах.

Недавно в Закарпатской области разоблачили начальника районного ТЦК, торговавшего так называемыми "белыми билетами".

В пограничной службе заявили, что с начала полномасштабной войны более 1200 раз украинцы пытались подкупить пограничников.

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