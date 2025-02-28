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"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла

П'ятниця 28 лютого 2025 10:59
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"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла Фото: "Укренерго" скасувало екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України скасували екстрені відключення світла, які запровадили внаслідок нічних ворожих атак на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго"

"Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти - вранці вимушено запроваджувались аварійні відключення електроенергії у кількох областях. Першочергово обмежувались промислові споживачі", - пише "Укренерго".

Окремо додамо, що зранку обмеження застосовувались у:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Кіровоградській областях.

Як відзначає "Укренерго", наразі аварійні відключення скасовані й не застосовуються у жодному регіоні.

Яка ситуація зі світлом

Сьогодні, 28 лютого, споживання електроенергії залишається високим. Станом на 10:15 його рівень був таким же, яке й в цей час вчора, 27 лютого.

"Укренерго" закликає до ощадливого споживання й попередило про обмеження потужності для промисловості й бізнесу з 16:00 до 22:00.

Обстріли України з боку Росії

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до нічних атак дронами. У ніч на 28 лютого ворог запустив 208 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 107 з них. Через атаку постраждали Харківська, Сумська, Миколаївська області, а також Запоріжжя.

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