"Укрэнерго" отменило экстренные отключения света
В ряде областей Украины отменили экстренные отключения света, которые ввели в результате ночных вражеских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
"В результате ночной дроновой атаки на энергообъекты - утром вынужденно вводились аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. В первую очередь ограничивались промышленные потребители", - пишет "Укрэнерго".
Отдельно добавим, что утром ограничения применялись в:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Полтавской;
- Сумской;
- Кировоградской областях.
Как отмечает "Укрэнерго", сейчас аварийные отключения отменены и не применяются ни в одном регионе.
Какова ситуация со светом
Сегодня, 28 февраля, потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 10:15 его уровень был таким же, как и в это время вчера, 27 февраля.
"Укрэнерго" призывает к экономному потреблению и предупредило об ограничении мощности для промышленности и бизнеса с 16:00 до 22:00.
Обстрелы Украины со стороны России
Почти каждую ночь российские террористы прибегают к ночным атакам дронами. В ночь на 28 февраля враг запустил 208 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 107 из них. Из-за атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская области, а также Запорожье.
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