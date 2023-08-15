У Донецькій ОВА висловилися щодо об'єднання громад після деокупації

За словами чиновниці, більшості громад після деокупації у післявоєнних економічних умовах буде важко існувати самостійно через проблеми з чисельністю, із забезпеченням потрібної кількості сільгосптехніки, а також через відсутність правової спроможності.

Так, у ДонОВА обмірковують можливе об'єднання певних громад після закінчення бойових дій по всій території області.

"Як їх потрібно об'єднати, за якими критеріями - зараз (питання) напрацьовується", - сказала Чукова, та уточнила, що це також залежатиме від ситуації на звільнених територіях.

Враховуючи масштаби руйнувань у містах та селах, які завдали російські окупанти, чиновниця акцентує на майбутньому питанні про перерозподіл територіальних громад на території Донецької області.

Представниця ДонОВА також зазначила, що в області було 66 ОТГ, з яких 20 знаходяться на окупованій з 2014 року території. До повномасштабного вторгнення РФ на вільних територіях регіону проживало близько 1 890 000 громадян, а нині там залишається близько 493 тисяч людей.

Ситуація в Донецькій області

Російські окупанти щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

У зв'язку із ситуацією місцевих жителів закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Так, ще 5 серпня під час засідання Координаційного штабу було ухвалено рішення розширити примусову евакуацію дітей у регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 13 серпня заявив, що в області планують евакуювати з "гарячих точок" 388 дітей із сім'ями у примусовому порядку.

Децентралізація після перемоги

Ще у березні голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила про те, що реформа децентралізації залишається однією з найважливіших, адже саме вона дозволить побудувати в Україні систему управління за європейським зразком.