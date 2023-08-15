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В Донецкой ОВА высказались относительно объединения общин после деоккупации

Иллюстративное фото: разрушения в Мариуполе во время российской блокады (t.me.polkazov)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой областной военной администрации (ОВА) предлагают рассмотреть вопрос необходимости объединения территориальных общин после освобождения всей территории региона от российских оккупантов.

Об этом заявила начальник управления по обеспечению взаимодействия с органами местного самоуправления Донецкой ОВА Наталья Чукова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

По словам чиновника, большинству общин после деоккупации в послевоенных экономических условиях будет трудно существовать самостоятельно из-за проблем с численностью, с обеспечением нужного количества сельхозтехники, а также из-за отсутствия правовой способности.

Так, в ДонОВА обдумывают возможное объединение определенных общин после окончания боевых действий на всей территории области.

"Как их нужно объединить, по каким критериям - сейчас (вопрос) нарабатывается", - сказала Чукова и уточнила, что это также будет зависеть от ситуации на освобожденных территориях.

Учитывая масштабы разрушений в городах и селах, которые нанесли российские оккупанты, чиновник акцентирует внимание на будущем вопросе о перераспределении территориальных общин на территории Донецкой области.

Представитель ДонОВА также отметила, что в области было 66 ОТО, из которых 20 находятся на оккупированной с 2014 года территории. До полномасштабного вторжения РФ на свободных территориях региона проживало около 1 890 000 граждан, а в настоящее время там остается около 493 тысяч человек.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

В связи с ситуацией местных жителей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Так, еще 5 августа в ходе заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 13 августа заявил, что в области планируют эвакуировать из "горячих точек" 388 детей с семьями в принудительном порядке.

Децентрализация после победы

Еще в марте председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила о том, что реформа децентрализации остается одной из важнейших, ведь именно она позволит построить в Украине систему управления по европейскому образцу.

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