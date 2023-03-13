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Шуляк: децентралізація визначатиме процес післявоєнного відновлення України

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Понеділок 13 березня 2023 17:11
Шуляк: децентралізація визначатиме процес післявоєнного відновлення України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Реформа децентралізації залишається однією з найважливіших, адже саме вона дозволить побудувати в Україні систему управління за європейським зразком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Для нас важливо добудувати архітектуру реформи в повному обсязі, щоб отримати, по-перше, спроможні громади, які мають можливості для відновлення та розвитку. По-друге, чітко і детально розмежовані повноваження, кошти і відповідальність. По-третє, чітке дотримання Конституції і законів України на всій території", - пояснила Шуляк.

Вона нагадала, що це відбудеться лише після внесення змін до Конституції, які впровадять інститут префектів. Через повномасштабне вторгнення процес відкладений до завершення воєнного стану. Але вже зараз влада працює над завершенням реформи децентралізації.

"Маємо запровадити чітке визначення функцій місцевих державних адміністрацій - як обласного, так і районного рівнів. Зокрема, чіткий механізм забезпечення законності як для територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, так і для місцевого самоврядування. А також деполітизувати посади голів місцевих державних адміністрацій, запровадити конкурсний принцип добору на ці посади", - додала політик.

За її словами, це передбачено законопроектом №4298, який підготує місцеве самоврядування і місцеві адміністрації до роботи в нових умовах децентралізації.

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