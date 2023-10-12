У Донецькій області зруйнований важливий для росіян міст: фото, відео

Так званий "мер" окупованого міста Ясинувата Дмитро Шевченко заявив, що міст нібито зруйнувати українські військові. При цьому українське командування поки не коментує ситуацію.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що міст на трасі між Горлівкою та Ясинуватою повністю зруйнований. При цьому на відео чути вибухи та обстріли.

Чому важливий цей міст?

Зазначимо, що цим коротким маршрутом загарбники користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до окупованого Донецька. Крім того, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, де окупанти посилили атаки останніми днями.

скриншот deepstatemap.live

Наступ РФ на Авдіївку

Останніми днями російські загарбники активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман.

При цьому окупанти також масовано обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто. За останню добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили близько 20 атак.

Чому ворог штурмує "ворота до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.