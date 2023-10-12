В Донецкой области разрушен важный для россиян мост: фото, видео

Так называемый "мэр" оккупированного города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что мост якобы разрушит украинские военные. При этом украинское командование пока не комментирует ситуацию.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост на трассе между Горловкой и Ясиноватой полностью разрушен. При этом на видео слышны взрывы и обстрелы.

Почему важен этот мост?

Отметим, что этим коротким маршрутом захватчики пользовались для относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни.

скриншот deepstatemap.live

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские захватчики активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман.

При этом оккупанты также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город. За последние сутки на Авдеевском направлении наши защитники отбили около 20 атак.

Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.