В Донецкой области разрушен важный для россиян мост: фото, видео

Важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области был разрушен. В сети публикуют кадры последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Новости Донбасса" и "Типичный Донецк".
Так называемый "мэр" оккупированного города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что мост якобы разрушит украинские военные. При этом украинское командование пока не комментирует ситуацию.
На опубликованных в сети кадрах видно, что мост на трассе между Горловкой и Ясиноватой полностью разрушен. При этом на видео слышны взрывы и обстрелы.
Почему важен этот мост?
Отметим, что этим коротким маршрутом захватчики пользовались для относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни.
скриншот deepstatemap.live
В последние дни российские захватчики активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман.
При этом оккупанты также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город. За последние сутки на Авдеевском направлении наши защитники отбили около 20 атак.
Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.