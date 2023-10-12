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Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - Буданов

Четвер 12 жовтня 2023 08:50
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Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Світ досить швидко наближається до глобальної війни. Наразі є декілька конфліктів (наприклад, в Ізраїлі та Нагірному Карабасі), які, на перший погляд, здаються регіональними, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю "Українській правді".

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси", - сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи стоїмо ми на порозі Третьої світової війни.

На думку керівника ГУР, "все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни".

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Гази. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ГУР КИрило Буданов Війна Росії проти України
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