У Донецькій області застосували екстрені відключення світла

В Донецькій області введенні екстрені відключення енергопостачання. Перед цим у Києві та низці інших регіонів були змінені графіки відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК.
Сьогодні українська енергосистема відновлюється після одинадцяти масованих атак росіян, що були здійснені від початку поточного року. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні ремонти.
З 10 ранку були застосовані дві черги відключень одночасно у:
"Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам", - писало "Укренерго".
Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що Росія продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України.
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