У Донецькій області застосували екстрені відключення світла

"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК.

Ситуація зі світлом

Сьогодні українська енергосистема відновлюється після одинадцяти масованих атак росіян, що були здійснені від початку поточного року. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні ремонти.

З 10 ранку були застосовані дві черги відключень одночасно у:

Києві;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Одеській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Вінницькій;

Чернівецькій;

Кіровоградській областях.

"Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам", - писало "Укренерго".

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що Росія продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України.