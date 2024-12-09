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У Донецькій області застосували екстрені відключення світла

Ілюстративне фото: у Донецькій області застосували екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Донецькій області введенні екстрені відключення енергопостачання. Перед цим у Києві та низці інших регіонів були змінені графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" в Донецькій області застосовуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК. 

Ситуація зі світлом 

Сьогодні українська енергосистема відновлюється після одинадцяти масованих атак росіян, що були здійснені від початку поточного року. Наразі у ній зберігається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні ремонти.

З 10 ранку були застосовані дві черги відключень одночасно у: 

  • Києві; 
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Вінницькій;
  • Чернівецькій;
  • Кіровоградській областях.

"Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам", - писало "Укренерго". 

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджав про те, що Росія продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України

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Донецька областьДТЕК