В Донецкой области применили экстренные отключения света

В Донецкой области введены экстренные отключения энергоснабжения. Перед этим в Киеве и ряде других регионов были изменены графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - пишет ДТЭК.
Сегодня украинская энергосистема восстанавливается после одиннадцати массированных атак россиян, которые были осуществлены с начала текущего года. Сейчас в ней сохраняется значительный дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.
С 10 утра были применены две очереди отключений одновременно в:
"Потребление остается высоким и соответствует сезонным показателям", - писало "Укрэнерго".
Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал о том, что Россия продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.
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