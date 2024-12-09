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В Донецкой области применили экстренные отключения света

Иллюстративное фото: в Донецкой области применили экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области введены экстренные отключения энергоснабжения. Перед этим в Киеве и ряде других регионов были изменены графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - пишет ДТЭК. 

Ситуация со светом 

Сегодня украинская энергосистема восстанавливается после одиннадцати массированных атак россиян, которые были осуществлены с начала текущего года. Сейчас в ней сохраняется значительный дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.

С 10 утра были применены две очереди отключений одновременно в: 

  • Киеве; 
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Винницкой;
  • Черновицкой;
  • Кировоградской областях.

"Потребление остается высоким и соответствует сезонным показателям", - писало "Укрэнерго". 

Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал о том, что Россия продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины

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Донецкая областьДТЭК