ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Донецькій області закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години

Четвер 28 березня 2024 16:25
UA EN RU
В Донецькій області закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години Фото: в Донецькій області закликали зменшити навантаження на енергосистему в пікові години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Планові відключення в Донецькій області не передбачаються, втім цивільним необхідно зменшити навантаження на енергосистему в пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"Ситуація в енергосистемі України контрольована, дефіциту електроенергії не спостерігається, планових відключень в області не передбачається. Перебої в електропостачанні відбуваються внаслідок ворожих обстрілів", - заявив Філашкін.

Голова ОВА закликав зменшити навантаження на енергосистему в пікові години споживання:

  • з 10:00 до 12:00;
  • з 17:00 до 19:00 години.

Він додав, що зменшення навантаження дозволить легше балансувати енергосистему.

Ситуація зі світлом в Україні

Внаслідок російських терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України, графіки відключень діють лише у Харківській області. Водночас обмеження можуть застосувати в Одеській, а також Хмельницькій областях.

У тому ж числі, сьогодні, 28 березня, через російські удари по критичній інфраструктурі відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.

25 березня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Україні через удари росіян було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
DAILY
Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"