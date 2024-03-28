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В Донецкой области призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

Четверг 28 марта 2024 16:25
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В Донецкой области призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы Фото: в Донецкой области призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Плановые отключения в Донецкой области не предусматриваются, впрочем, гражданским необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

"Ситуация в энергосистеме Украины контролируемая, дефицита электроэнергии не наблюдается, плановых отключений в области не предвидится. Перебои в электроснабжении происходят вследствие вражеских обстрелов", - заявил Филашкин.

Глава ОВА призвал уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления:

  • с 10:00 до 12:00;
  • с 17:00 до 19:00 часов.

Он добавил, что уменьшение нагрузки позволит легче балансировать энергосистему.

Ситуация со светом в Украине

В результате российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре Украины графики отключений действуют только в Харьковской области. В то же время, ограничения могут применить в Одесской, а также Хмельницкой областях.

В том же числе, сегодня, 28 марта, из-за российских ударов по критической инфраструктуре состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов.

25 марта исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине из-за ударов россиян было повреждено 50% генерирующих мощностей. Пока они не работают.

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Донецкая область
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