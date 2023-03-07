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В Донецькій області внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених

Фото: в Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених ()
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби, 6 березня, внаслідок масовано обстрілу мінометами й артилерією, в Донецькій області загинула 85-річна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Під час масованого обстрілу російські окупанти били по:

  • місту Часів Яр;
  • місту Костянтинівка;
  • селу Максимільянівка Покровського району;
  • селу Шахтарське й Золота Нива Волноваського району.


"Снаряди військ країни-агресора влучили у приватні будинки, господарські споруди й автомобілі. Загинула 85-річна жінка, ще восьмеро громадян – двоє жінок і шестеро чоловіків отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - пише пресслужба.

Усі поранені були госпіталізовані.

Фото: в Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів загинула жінка, багато поранених (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з ранковим повідомленням очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, спочатку було відомо про сімох загиблих.

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