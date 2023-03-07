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Обстріли Донецької області: є жертва, семеро осіб отримали поранення

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Бахмут, Вівторок 07 березня 2023 08:52
Обстріли Донецької області: є жертва, семеро осіб отримали поранення Фото: через обстріли загинув житель Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені Донецької області. Через атаки ворога вчора загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його даними, 6 березня внаслідок обстрілів загинув житель села Максимільянівка. Крім того, вчора поранення отримали семеро цивільних осіб.

Всього з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинуло щонайменше 1400 мирних жителів, ще близько 3138 отримали поранення. Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неостаточна.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня російські окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого було зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків.

Крім того, сьогодні вночі у районі міста Слов'янськ пролунав вибух.

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