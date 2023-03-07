Обстріли Донецької області: є жертва, семеро осіб отримали поранення

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені Донецької області. Через атаки ворога вчора загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його даними, 6 березня внаслідок обстрілів загинув житель села Максимільянівка. Крім того, вчора поранення отримали семеро цивільних осіб. Всього з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинуло щонайменше 1400 мирних жителів, ще близько 3138 отримали поранення. Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неостаточна. "Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив очільник області.