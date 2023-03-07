В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, много раненых

Во время массированного обстрела российские оккупанты били по:

городу Часов Яр;

городу Константиновка;

селу Максимильяновка Покровского района;

селу Шахтерское и Золотая Нива Волновахского района.

"Снаряды войск страны-агрессора попали в частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Погибла 85-летняя женщина, еще восемь граждан - две женщины и шесть мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - пишет пресс-служба.

Все раненые были госпитализированы.

Фото: в Донецкой области за прошлые сутки в результате обстрелов погибла женщина, много раненых (t.me/pgo_gov_ua)