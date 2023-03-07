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В Донецкой области в результате обстрелов погибла женщина, много раненых

Фото: в Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов погибла женщина, много раненых ()
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 марта, в результате массированного обстрела минометами и артиллерией, в Донецкой области погибла 85-летняя женщина. Еще восемь человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Во время массированного обстрела российские оккупанты били по:

  • городу Часов Яр;
  • городу Константиновка;
  • селу Максимильяновка Покровского района;
  • селу Шахтерское и Золотая Нива Волновахского района.

"Снаряды войск страны-агрессора попали в частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Погибла 85-летняя женщина, еще восемь граждан - две женщины и шесть мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - пишет пресс-служба.

Все раненые были госпитализированы.

Фото: в Донецкой области за прошлые сутки в результате обстрелов погибла женщина, много раненых (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно утреннему сообщению главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, сначала было известно о семи погибших.

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