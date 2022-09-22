В Донецькій області виявили 8 екс-поліцейських та експертів. Тепер "служать" росіянам

Правоохоронцям вдалося виявити 8 колишніх поліцейських та експертів профільних установ Донецької області, які в окупації перейшли на бік ворога та почали співпрацю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
"У травні 2022 року адміністратор сервісного центру МВС, старший судовий експерт та спеціаліст сектору статистичної роботи ГУНП в Донецькій області добровільно перейшли на бік загарбників", - йдеться у заяві.
За інформацією слідчих, ці особи займаються видачею фейкових "свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів" та "посвідчень водія" зразків так званої "ДНР".
Також в окупованому Лимані росіяни утворили фейкових правоохоронний орган, а саме "Краснолиманський міський відділ МВД ДНР".
"П’ятеро екс-правоохоронців обійняли посади та почали забезпечувати діяльність незаконного "правоохоронного органу", патрулювати вулиці, приймати заяви від громадян", - додали в прокуратурі.
Всім особам повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.
Також, правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію.
Раніше, правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам, які обійняли "посади" в псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.
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