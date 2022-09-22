В Донецкой области обнаружили 8 экс-полицейских и экспертов. Теперь "служат" россиянам

Правоохранителям удалось выявить 8 бывших полицейских и экспертов профильных учреждений Донецкой области, которые в оккупации перешли на сторону врага и начали сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"В мае 2022 года администратор сервисного центра МВД, старший судебный эксперт и специалист сектора статистической работы ГУНП в Донецкой области добровольно перешли на сторону захватчиков", - говорится в заявлении.
По информации следователей, эти лица занимаются выдачей фейковых "свидетельств о регистрации транспортных средств" и "удостоверений водителя" образцов так называемой "ДНР".
Также в оккупированном Лимане россияне образовали фейковый правоохранительный орган, а именно "Краснолиманский городской отдел МВД ДНР".
"Пять экс-правохранителей заняли должности и начали обеспечивать деятельность незаконного "правоохранительного органа", патрулировать улицы, принимать заявления от граждан", - добавили в прокуратуре.
Всем лицам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов.
Также правоохранители разоблачили двух женщин во Львовской области, которые призывали поддерживать российскую армию.
Ранее правоохранители сообщили о подозрениях четырем лицам, которые заняли "должности" в псевдоорганах на оккупированной части Запорожской области.
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