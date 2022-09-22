В Донецкой области обнаружили 8 экс-полицейских и экспертов. Теперь "служат" россиянам

"В мае 2022 года администратор сервисного центра МВД, старший судебный эксперт и специалист сектора статистической работы ГУНП в Донецкой области добровольно перешли на сторону захватчиков", - говорится в заявлении.

По информации следователей, эти лица занимаются выдачей фейковых "свидетельств о регистрации транспортных средств" и "удостоверений водителя" образцов так называемой "ДНР".

Также в оккупированном Лимане россияне образовали фейковый правоохранительный орган, а именно "Краснолиманский городской отдел МВД ДНР".

"Пять экс-правохранителей заняли должности и начали обеспечивать деятельность незаконного "правоохранительного органа", патрулировать улицы, принимать заявления от граждан", - добавили в прокуратуре.

Всем лицам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 15 лет лишения свободы.