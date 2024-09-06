У Донецькій області на вибухівці підірвалася автоцистерна з рятувальниками: троє поранених
Троє рятувальників з Харківської області поранені після підриву на вибухівці у Донецькій області. Вони приїхали допомагати гасити масштабну лісову пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Троє рятувальників з Харківської області, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі у Донецькій області, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли у ДСНС, пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі.
"Подія сталася увечері 5 вересня у с. Кримки Краматорського району. Надзвичайників госпіталізовано до лікарні", - додали у відомстві.
Масштабна пожежа у Донецькій області
На початку вересня у Донецькій області сталася масштабна пожежа. Вогонь пройшов близько 5 тисяч га, знищено чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків.
Пожежа перекинулася і на Харківщину. Зокрема, на Харківщині постраждала 69-річна жінка, а внаслідок детонації поранень отримав рятувальник ДСНС.
Підриви людей на вибухівці
Раніше в Миколаївській області на протипіхотній міні підірвався легковий автомобіль із двома чоловіками.
Крім того, під час роботи у полі на Харківщині на міні підірвався комбайн. Внаслідок цього водій отримав поранення, а комбайн та стерня спалахнули.
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