У Донецькій області на вибухівці підірвалася автоцистерна з рятувальниками: троє поранених

Троє рятувальників з Харківської області поранені після підриву на вибухівці у Донецькій області. Вони приїхали допомагати гасити масштабну лісову пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Троє рятувальників з Харківської області, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі у Донецькій області, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у ДСНС, пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі.

"Подія сталася увечері 5 вересня у с. Кримки Краматорського району. Надзвичайників госпіталізовано до лікарні", - додали у відомстві.

Масштабна пожежа у Донецькій області

На початку вересня у Донецькій області сталася масштабна пожежа. Вогонь пройшов близько 5 тисяч га, знищено чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків.

Пожежа перекинулася і на Харківщину. Зокрема, на Харківщині постраждала 69-річна жінка, а внаслідок детонації поранень отримав рятувальник ДСНС.