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У Миколаївській області на міні підірвався автомобіль із людьми

Миколаївська область, Понеділок 18 грудня 2023 05:27
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У Миколаївській області на міні підірвався автомобіль із людьми Фото: на міні підірвався легковий автомобіль у Миколаївській області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Снігурівській громаді Миколаївської області на протипіхотній міні підірвався легковий автомобіль із двома чоловіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, двоє чоловіків неподалік села Євгенівка Снігурівської громади їхали на легковому автомобілі польовою дорогою в пошуку дров. Під час руху відбувся вибух, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета транспорт зазнав значних пошкоджень.

В ДСНС зазначили, що люди залишились неушкодженими, але самотужки дістатись безпечної території вони не змогли оскільки зона підриву була досить щільно замінована.

"На допомогу чоловікам було направлено групу. Фахівці евакуювали людей шляхом створення безпечного коридору довжиною близько 140 метрів.При обстеженні місця детонації піротехніки з'ясували, що громадяни наїхали на протипіхотну міну", - розповіли рятувальники.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

За оцінками української влади, близько 30% території залишається замінованою та "забруднено" боєприпасами, що не розірвалися. Очікується, що на їх ліквідацію потрібно не менше 10 років.

В ДСНС розповіли, що українськими піротехнікам з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено вже 459 472 вибухонебезпечних предметів.

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Миколаївська область ДСНС
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