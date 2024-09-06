В Донецкой области на взрывчатке подорвалась автоцистерна со спасателями: трое раненых

Трое спасателей из Харьковской области ранены после подрыва на взрывчатке в Донецкой области. Они приехали помогать тушить масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Три спасателя из Харьковской области, которые были привлечены к ликвидации масштабного лесного пожара в Донецкой области, получили ранения", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГСЧС, пожарная автоцистерна, на которой они работали, взорвалась на вражеском взрывоопасном предмете.

"Событие произошло вечером 5 сентября в с. Крымки Краматорского района. Чрезвычайники госпитализированы в больницу", - добавили в ведомстве.

Масштабный пожар в Донецкой области

В начале сентября в Донецкой области произошел масштабный пожар. Огонь прошел около 5 тысяч га, уничтожена немалая площадь леса и более 150 частных домов.

Пожар перебросился и на Харьковскую область. В частности, в Харьковской области пострадала 69-летняя женщина, а в результате детонации ранения получил спасатель ГСЧС.