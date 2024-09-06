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В Донецкой области на взрывчатке подорвалась автоцистерна со спасателями: трое раненых

Донецкая область, Пятница 06 сентября 2024 09:48
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В Донецкой области на взрывчатке подорвалась автоцистерна со спасателями: трое раненых Фото: в Донецкой области на взрывчатке подорвалась автоцистерна со спасателями (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Трое спасателей из Харьковской области ранены после подрыва на взрывчатке в Донецкой области. Они приехали помогать тушить масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Три спасателя из Харьковской области, которые были привлечены к ликвидации масштабного лесного пожара в Донецкой области, получили ранения", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГСЧС, пожарная автоцистерна, на которой они работали, взорвалась на вражеском взрывоопасном предмете.

"Событие произошло вечером 5 сентября в с. Крымки Краматорского района. Чрезвычайники госпитализированы в больницу", - добавили в ведомстве.

Масштабный пожар в Донецкой области

В начале сентября в Донецкой области произошел масштабный пожар. Огонь прошел около 5 тысяч га, уничтожена немалая площадь леса и более 150 частных домов.

Пожар перебросился и на Харьковскую область. В частности, в Харьковской области пострадала 69-летняя женщина, а в результате детонации ранения получил спасатель ГСЧС.

Подрывы людей на взрывчатке

Ранее в Николаевской области на противопехотной мине подорвался легковой автомобиль с двумя мужчинами.

Кроме того, во время работы в поле в Харьковской области на мине подорвался комбайн. В результате этого водитель получил ранения, а комбайн и стерня загорелись.

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Донецкая область ГСЧС Народная партия Харьков
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