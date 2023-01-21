У Донецькій області троє людей підірвались на мінах: є загиблі

У Донецькій області троє людей підірвались на ворожих мінах. Це трапилось на цьому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.
"Внаслідок підриву на ворожих мінах останніми днями постраждали троє мешканців деокупованих населених пунктів Донеччини", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що двоє з них не вижили. Правоохоронці закликали людей уникати відвідування лісосмуг, районів, де велися активні бойові дії тощо.
"Розмінування триває, про всі небезпечні місця, виявлення боєприпасів - повідомляйте нам", - додали у поліції.
Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування. Від отриманих травм всі троє загинули.
У селі Архангельське у Херсонській області електрик підірвався на російській міні. Чоловік отримав тяжкі травми.
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