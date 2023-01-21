UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області троє людей підірвались на мінах: є загиблі

Фото: У Донецькій області троє людей підірвались на мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Донецькій області троє людей підірвались на ворожих мінах. Це трапилось на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.

"Внаслідок підриву на ворожих мінах останніми днями постраждали троє мешканців деокупованих населених пунктів Донеччини", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що двоє з них не вижили. Правоохоронці закликали людей уникати відвідування лісосмуг, районів, де велися активні бойові дії тощо.

"Розмінування триває, про всі небезпечні місця, виявлення боєприпасів - повідомляйте нам", - додали у поліції.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 грудня, у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування. Від отриманих травм всі троє загинули.

У селі Архангельське у Херсонській області електрик підірвався на російській міні. Чоловік отримав тяжкі травми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьполицияВійна в Україні