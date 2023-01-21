Фото: на Херсонщині електрик підірвався на російській міні (Getty Images)

У селі Архангельське на Херсонщині електрик підірвався на російській міні. Чоловік отримав тяжкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.