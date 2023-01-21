В Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие

В Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах. Это случилось на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.

"В результате подрыва на вражеских минах в последние дни пострадали трое жителей деоккупированных населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении. В полиции добавили, что двое из них не выжили. Правоохранители призвали людей избегать посещения лесополос, районов, где велись активные боевые действия и т.д. "Разминирование продолжается, обо всех опасных местах, обнаружении боеприпасов - сообщайте нам", - добавили в полиции.