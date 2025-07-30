В Донецькій області тимчасово не буде водопостачання: яких міст торкнеться

Ілюстративне фото: в чотирьох містах Донеччини не буде води (Getty Images)

В Донецькій області з 21:00 30 липня тимчасово відключено водопостачання у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Причина - ремонт водогону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. У цей час почнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону", - написав він. Філашкін запевнив, що водопостачання відновиться у повному обсязі, коли ремонтні роботи буде завершено. Проте термінів завершення ремонту він не назвав.