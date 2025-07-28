Миколаїв на дві доби може залишитися без води: мер назвав причину

У Миколаєві буде відсутнє водопостачання два дні поспіль. Воду відключать з 8 години ранку 29 липня до 20 години 30 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

Місцевих жителів закликають зробити запас води щонайменше на дві доби, як це рекомендовано на час дії воєнного стану.

"Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08.00 29.07 по 20.00 30.07 буде припинено водопостачання в Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

Нагадаємо, Миколаїв вже понад три роки живе без водопостачання. У квітні 2022 року росіяни підірвали внутрішні мережі, які забезпечували Миколаїв водою.

Крім цього, Миколаїв, який знаходиться у відносній близькості від лінії фронту, періодично обстрілюється. У місті регулярно відключають світло, що позначається на роботі свердловин для видачі води.

Додамо, 14 липня у Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Спостерігалися перебої з водою.

У зв'язку з проблемами з водопостачанням у Миколаєві навіть тимчасово закривали дитсадки.

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