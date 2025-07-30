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В Донецкой области временно не будет водоснабжения: каких городов коснется

Украина, Среда 30 июля 2025 21:34
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В Донецкой области временно не будет водоснабжения: каких городов коснется
Автор: Антон Корж

В Донецкой области с 21:00 30 июля временно отключено водоснабжение в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке. Причина - ремонт водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальник Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"С 21:00 30 июля будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. В это время начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода", - написал он.

Филашкин заверил, что водоснабжение возобновится в полном объеме, когда ремонтные работы будут завершены. Однако сроков завершения ремонта он не назвал.

Плановые ремонты на водопроводе - не редкость. Так, в Запорожье 20 июля отключали воду для 150 тысяч жителей из-за планового ремонта водопровода и оборудования "Водоканала.

А вот Николаев еще с 2022 года живет без нормального водоснабжения. После российского обстрела 12 апреля 2022 года был поврежден магистральный водопровод Днепр-Николаев, что привело к остановке централизованного водоснабжения.

С тех пор город получает техническую воду из реки Ингулец, а с мая 2022 года - из Южного Буга. В конце июля 2025 года в Николаеве на сутки прекращали подачу воды, поскольку требовалось заменить насосное оборудование.

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Донецкая область Водоснабжение
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