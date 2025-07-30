В Донецкой области временно не будет водоснабжения: каких городов коснется

В Донецкой области с 21:00 30 июля временно отключено водоснабжение в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке. Причина - ремонт водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальник Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"С 21:00 30 июля будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. В это время начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода", - написал он. Филашкин заверил, что водоснабжение возобновится в полном объеме, когда ремонтные работы будут завершены. Однако сроков завершения ремонта он не назвал.