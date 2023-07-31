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В Донецькій області сталась аварія на шахті: є загиблі

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Донецька область, Понеділок 31 липня 2023 15:23
В Донецькій області сталась аварія на шахті: є загиблі Фото: в Донецькій області загинули три шахтарі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області через раптовий викид вугілля та газу на шахті загинули троє працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Увечері 30 липня на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське" стався раптовий викид вугілля та газу, під час якого зникли безвісти троє працівників, які працювали на шахті.

За кілька годин під час аварійно - рятувальних робіт шахтарів було знайдено.

"На жаль, усі загинули. Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович та Ночка Євген Володимирович", - повідомили в міністерстві.

Міністерство енергетики України також зауважило, що причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, минулого місяці на шахті у місті Павлоград Дніпропетровської області стався вибух метану. Постраждали шахтарі.

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