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В Донецкой области произошла авария на шахте: есть погибшие

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Донецкая область, Понедельник 31 июля 2023 15:23
В Донецкой области произошла авария на шахте: есть погибшие Фото: в Донецкой области погибли три шахтера (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области из-за внезапного выброса угля и газа на шахте погибли трое работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

Вечером 30 июля на ПраАТ "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте.

Через несколько часов во время аварийно - спасательных работ шахтеры были найдены.

"К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович", - сообщили в министерстве.

Министерство энергетики Украины также отметило, что причины аварии устанавливаются.

Напомним, в прошлом месяце на шахте в городе Павлоград Днепропетровской области произошел взрыв метана. Пострадали шахтеры.

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Донецкая область
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