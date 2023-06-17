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На шахті у Павлограді стався вибух метану: постраждали працівники

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Павлоград, Субота 17 червня 2023 13:58
На шахті у Павлограді стався вибух метану: постраждали працівники Фото: на шахті у Павлограді стався вибух метану (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух метану стався на шахті у місті Павлоград Дніпропетровської області в ніч на 17 червня. Постраждали шахтарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану", - йдеться у повідомленні.

Троє працівників шахти отримали поранення, вони були доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовуються.

Також Міненерго повідомляє, що минулої доби надійшов виклик про мінування Київської ГЕС. Територію станції обстежили, але вибухових предметів не виявили.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти.

Під землею перебували декілька десятків людей. Пізніше шахтарів врятували.

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Павлоград Вибух Дніпропетровська область
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