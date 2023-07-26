В Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл
Російські окупанти вдарили по рятувальниках в Донецькій області, які на момент обстрілу ліквідовували пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
Як пише МВС, інцидент стався у Торецьку Донецької області.
"Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по нашим хлопцям, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом. Працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою роботу", - додає пресслужба.
Ситуація в Донецькій області
Російські окупанти регулярно завдають ударів по регіону. Водночас під вогонь потрапляють не лише прифронтові населені пункти, а й ті міста, які знаходяться у відносному тилу.
Як писав голова ОВА Павло Кириленко, протягом минулої доби ворог вбив 2 жителів Донецької області: у Костянтинівці і Авдіївці. Ще двоє отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
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