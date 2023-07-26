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В Донецкой области спасатели попали под российский обстрел

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Среда 26 июля 2023 12:12
В Донецкой области спасатели попали под российский обстрел Фото: в Донецкой области спасатели попали под российский обстрел (facebook.com/Сергей.Крук)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по спасателям в Донецкой области, которые на момент обстрела ликвидировали пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Как пишет МВД, инцидент произошел в Торецке Донецкой области.

"Враг не только безжалостно уничтожает все вокруг, но и коварно бьет по нашим ребятам, которые ликвидируют пожар, вызванный обстрелом. Работая в условиях постоянной угрозы жизни, спасатели ежедневно продолжают выполнять свою работу", - добавляет пресс-служба.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты регулярно наносят удары по региону. При этом под огонь попадают не только прифронтовые населенные пункты, но и те города, которые находятся в относительном тылу.

Как писал глава ОВА Павел Кириленко, за прошедшие сутки враг убил 2 жителей Донецкой области: в Константиновке и Авдеевке. Еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов.

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