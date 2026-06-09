У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Рішення стосується кількох населених пунктів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної адміністрації.
Згідно з наказом, який погодив урядовий Координаційний штаб, обов'язкова евакуація у примусовий спосіб стосуватиметься окремих вулиць Слов'янська, Краматорська та Біленького.
Крім того, рішення повністю охоплює території населених пунктів Привілля та Малотаранівка.
"Це важке, але необхідне рішення. Наше головне завдання - вберегти життя дітей", - йдеться у заяві.
Евакуацію дітей проводитимуть виключно у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До організації виїзду залучені місцеві військові адміністрації, поліцейські, рятувальники та соціальні служби.
Людей будуть супроводжувати на всіх етапах - від безпосереднього виїзду до прибуття в приймальний пункт і розміщення у безпечніших регіонах України.
Батьків закликали не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку.
Нагадаємо, влада Харківщини розширила перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації, включивши туди Золочівський напрямок - безпечніших місць для проживання потребують понад 7 тисяч людей.
Крім того, через постійні обстріли та загрозу життю обов'язкову евакуацію оголосили в одному з районів Дніпропетровщини. Там місцеві мешканці мають виїхати протягом місяця.