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У Донецькій області розширили зону примусової евакуації

16:55 09.06.2026 Вт
1 хв
Кого будуть вивозити у примусовий спосіб?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: проведення евакуації (Getty Images)

У Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Рішення стосується кількох населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної адміністрації.

Згідно з наказом, який погодив урядовий Координаційний штаб, обов'язкова евакуація у примусовий спосіб стосуватиметься окремих вулиць Слов'янська, Краматорська та Біленького.

Крім того, рішення повністю охоплює території населених пунктів Привілля та Малотаранівка.

"Це важке, але необхідне рішення. Наше головне завдання - вберегти життя дітей", - йдеться у заяві.

Евакуацію дітей проводитимуть виключно у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До організації виїзду залучені місцеві військові адміністрації, поліцейські, рятувальники та соціальні служби.

Людей будуть супроводжувати на всіх етапах - від безпосереднього виїзду до прибуття в приймальний пункт і розміщення у безпечніших регіонах України.

Батьків закликали не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку.

Нагадаємо, влада Харківщини розширила перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації, включивши туди Золочівський напрямок - безпечніших місць для проживання потребують понад 7 тисяч людей.

Крім того, через постійні обстріли та загрозу життю обов'язкову евакуацію оголосили в одному з районів Дніпропетровщини. Там місцеві мешканці мають виїхати протягом місяця.

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Донецька областьЕвакуаціяВійна в Україні