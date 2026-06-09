У Донецькій області розширили зону примусової евакуації

Згідно з наказом, який погодив урядовий Координаційний штаб, обов'язкова евакуація у примусовий спосіб стосуватиметься окремих вулиць Слов'янська, Краматорська та Біленького.

Крім того, рішення повністю охоплює території населених пунктів Привілля та Малотаранівка.

"Це важке, але необхідне рішення. Наше головне завдання - вберегти життя дітей", - йдеться у заяві.

Евакуацію дітей проводитимуть виключно у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До організації виїзду залучені місцеві військові адміністрації, поліцейські, рятувальники та соціальні служби.

Людей будуть супроводжувати на всіх етапах - від безпосереднього виїзду до прибуття в приймальний пункт і розміщення у безпечніших регіонах України.

Батьків закликали не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку.