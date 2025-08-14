В Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації, - ОВА

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", - повідомив Філашкін.

За його словами, зараз у перерахованих населених пунктів перебуває орієнтовно 1879 дітей. Водночас небезпека від перебування там дуже велика: росіяни щодня близько 3000 разів обстрілюють населені пункти Донеччини.

Тому ОВА закликає сім'ї з дітьми вчасно евакуюватися. Механізми евакуаційних заходів вже відпрацьовані, структурні підрозділи адміністрації, правоохоронці та місцева влада отримали вказівку якомога швидше вивезти дітей, їхніх родичів та забезпечити евакуйованим належні умови проживання.

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", - сказано у повідомленні.

Фото: район, з якого оголошено примусову евакуацію (DeepState)