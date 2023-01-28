У Донецькій області росіяни погрожують звільненням тим, хто не матиме паспорта РФ до весни

На тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники змушують людей отримувати паспорти РФ та погрожують звільнити, якщо його не оформити до березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, всім працівникам "державних" структур було повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що робітники мають не лише отримати паспорт РФ для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства.
"Тобто, відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби "підкріпити" свої права на регіон, змінивши його демографічний склад", - пояснили у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що без російського паспорта людям в окупації блокують видачу коштів та погрожують виселенням з квартир.
Росіяни продовжують незаконну інтеграцію окупованої частини України. На захоплених територіях окупанти масово видають російські водійські права та номерні знаки.
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