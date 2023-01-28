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У Донецькій області росіяни погрожують звільненням тим, хто не матиме паспорта РФ до весни

Фото: У Донецькій області росіяни погрожують звільненням тим, хто не матиме паспорта РФ до весни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники змушують людей отримувати паспорти РФ та погрожують звільнити, якщо його не оформити до березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, всім працівникам "державних" структур було повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що робітники мають не лише отримати паспорт РФ для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства.

"Тобто, відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби "підкріпити" свої права на регіон, змінивши його демографічний склад", - пояснили у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що без російського паспорта людям в окупації блокують видачу коштів та погрожують виселенням з квартир.

Росіяни продовжують незаконну інтеграцію окупованої частини України. На захоплених територіях окупанти масово видають російські водійські права та номерні знаки.

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