В Донецкой области россияне угрожают увольнением тем, у кого не будет паспорта РФ до весны

На временно оккупированных территориях Донецкой области захватчики заставляют людей получать паспорта РФ и угрожают уволить, если его не оформить до марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, всем работникам "государственных" структур было сообщено, что до 1 марта они должны получить российский паспорт. В противном случае их уволят", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что рабочие должны получить не только паспорт РФ для сохранения рабочего места, но и написать заявление об отказе от украинского гражданства.

"То есть отказ от гражданства россиянам нужен именно для пропагандистской цели и чтобы "подкрепить" свои права на регион, изменив его демографический состав", - пояснили в Центре национального сопротивления.