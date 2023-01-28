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В Донецкой области россияне угрожают увольнением тем, у кого не будет паспорта РФ до весны

Фото: В Донецкой области россияне угрожают увольнением тем, кто не будет паспорта РФ до весны (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Донецкой области захватчики заставляют людей получать паспорта РФ и угрожают уволить, если его не оформить до марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Да, всем работникам "государственных" структур было сообщено, что до 1 марта они должны получить российский паспорт. В противном случае их уволят", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что рабочие должны получить не только паспорт РФ для сохранения рабочего места, но и написать заявление об отказе от украинского гражданства.

"То есть отказ от гражданства россиянам нужен именно для пропагандистской цели и чтобы "подкрепить" свои права на регион, изменив его демографический состав", - пояснили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что без российского паспорта людям в оккупации блокируют выдачу средств и угрожают выселением из квартир.

Россияне продолжают незаконную интеграцию оккупированной части Украины. На захваченных территориях оккупанты массово выдают российские водительские права и номерные знаки.

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