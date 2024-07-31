У Донецькій області примусово евакуюють дітей ще з 6 населених пунктів

Рішення щодо примусової евакуації дітей з шести населених пунктів в Донецькій області погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.

"Загалом планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками або іншими законними представниками", - повідомили в міністерстві.

У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

"Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911", - підкреслили в міністерстві.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити: