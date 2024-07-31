UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області примусово евакуюють дітей ще з 6 населених пунктів

Фото: в Донецькій області планують евакуацію більш як 20 дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відразу у шести населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей. Загалом планується евакуація більш як 20 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення щодо примусової евакуації дітей з шести населених пунктів в Донецькій області погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.

"Загалом планується евакуювати 21 дитину з їхніми батьками або іншими законними представниками", - повідомили в міністерстві.

У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

"Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911", - підкреслили в міністерстві.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити:

  • на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548
  • або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що минулого місяця у Донецькій області примусово евакуювали сім'ї з дітьми з п'яти населених пунктів.

Евакуацію також провели й в місті Торецьк Донецької області. В місті примусово евакуйовували не тільки сім'ї з дітьми, а й інші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти