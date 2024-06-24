У Торецьку планують провести примусову евакуацію, - ОВА
Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.
"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", - сказав Філашкін.
За його словами, з інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває.
"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", - розповів глава ОВА.
Ситуація у Торецьку
Нагадаємо, днями Генштаб повідомляв, що російські окупанти активізувалися у районі Торецька Донецької області. Ворог нарощує наступальні темпи на ділянці Горлівка - Торецьк. Ситуація на цьому напрямку напружена.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.