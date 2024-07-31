В Донецкой области принудительно эвакуируют детей еще из 6 населенных пунктов

Решение о принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктов в Донецкой области согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области.

"Всего планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями", - сообщили в министерстве.

В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

"Заметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911", - подчеркнули в министерстве.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить: