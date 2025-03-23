В Донецькій області прикордонники знищили станцію РЕБ "Житель" росіян

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за добу 22 березня на фронті сталося 147 бойових зіткнень. ЗСУ вразили пункти управління дронів та важливу ціль РФ.

Зокрема, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Крім того, за минулу добу втрати РФ склали 1470 військових. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, шість РСЗВ, п’ять засобів ППО, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 185 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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