За добу Росія втратила понад 1400 військових та 185 транспортних засобів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати ворожої армії станом на 23 березня 2025 року. Втрати особового складу РФ понад 1400, знищено сотні одиниць техніки, включно з танками та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Станом на 23 березня 2025 року орієнтовні втрати російських військ у війні проти України сягнули:

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть у Сумській та Донецькій областях.

Ввечері напередодні російський агресор вдарив з авіації по прикордонню Сумської області. На місці прильотів виникла масштабна пожежа, зруйновано будинки.

Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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