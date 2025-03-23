За добу Росія втратила понад 1400 військових та 185 транспортних засобів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати ворожої армії станом на 23 березня 2025 року. Втрати особового складу РФ понад 1400, знищено сотні одиниць техніки, включно з танками та артилерією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Станом на 23 березня 2025 року орієнтовні втрати російських військ у війні проти України сягнули:
- Особовий склад - 903 480 (+1 470);
- Танки - 10 412 (+9);
- Бойові броньовані машини - 21 636 (+27);
- Артилерійські системи - 25 048 (+104);
- РСЗВ - 1 333 (+6);
- Засоби ППО - 1 116 (+5);
- Літаки – 370;
- Гелікоптери - 331;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 495 (+157);
- Крилаті ракети - 3121;
- Кораблі/катери - 28;
- Підводні човни - 1;
- Автомобільна техніка та цистерни з ПММ - 41 610 (+185);
- Спеціальна техніка - 3 784 (+2).
Ситуація на фронті та обстріли РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть у Сумській та Донецькій областях.
Ввечері напередодні російський агресор вдарив з авіації по прикордонню Сумської області. На місці прильотів виникла масштабна пожежа, зруйновано будинки.
Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
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