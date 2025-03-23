В Донецкой области пограничники уничтожили станцию РЭБ "Житель" россиян

В Донецкой области дроны уничтожили вражеский танк и систему РЭБ Р-330 "Житель". Операция проводилась украинским подразделением беспилотных авиационных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
В Донецкой области беспилотные авиационные системы "Феникс" уничтожили вражеский танк и систему РЭБ Р-330 "Житель", которая прикрывала вражескую технику.
При попытке прорыва российских войск к украинским оборонительным позициям, враг пытался воспользоваться системой радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель" для сокрытия своих действий.
Однако, благодаря высокоточным ударам операторов дронов пограничного подразделения, вражеская техника была уничтожена.
Пилоты беспилотников комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают уничтожать вражескую бронетехнику и вооружение на передовой.
Напомним, что за сутки 22 марта на фронте произошло 147 боевых столкновений. ВСУ поразили пункты управления дронов и важную цель РФ.
В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Кроме того, за минувшие сутки потери РФ составили 1470 военных. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 104 артиллерийские системы, шесть РСЗО, пять средств ПВО, 157 БпЛА оперативно-тактического уровня, 185 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.
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