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В Донецкой области пограничники уничтожили станцию РЭБ "Житель" россиян

Фото: Пограничники уничтожили вражеский танк и станцию РЭБ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Донецкой области дроны уничтожили вражеский танк и систему РЭБ Р-330 "Житель". Операция проводилась украинским подразделением беспилотных авиационных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

В Донецкой области беспилотные авиационные системы "Феникс" уничтожили вражеский танк и систему РЭБ Р-330 "Житель", которая прикрывала вражескую технику.

При попытке прорыва российских войск к украинским оборонительным позициям, враг пытался воспользоваться системой радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель" для сокрытия своих действий.

Однако, благодаря высокоточным ударам операторов дронов пограничного подразделения, вражеская техника была уничтожена.

Пилоты беспилотников комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают уничтожать вражескую бронетехнику и вооружение на передовой.

Ситуация на фронте

Напомним, что за сутки 22 марта на фронте произошло 147 боевых столкновений. ВСУ поразили пункты управления дронов и важную цель РФ.

В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Кроме того, за минувшие сутки потери РФ составили 1470 военных. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 104 артиллерийские системы, шесть РСЗО, пять средств ПВО, 157 БпЛА оперативно-тактического уровня, 185 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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