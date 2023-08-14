В Донецькій області потребують примусової евакуації 388 дітей, - ОВА

За словами чиновника, в області рішення щодо виїзду в безпечніші населені пункти дітей, які тут залишаються, приймають саме батьки.

"Але якщо ми розуміємо, що таке рішення, на жаль, батьками не буде прийнято, приймаємо рішення обласною комісією ТЕБ і НС за постановою Кабінету міністрів, та евакуюємо дітей із батьками у примусовий спосіб", - зазначив голова ОВА.

Кириленко уточнив, що у частині Бахмутського та Краматорського районів дітей, яких мають намір евакуювати - 388.

Також керівник регіону додав, що всі діти з будинків сімейного типу вже були відправлені з "гарячих точок" у безпечніші області країни.

Ситуація в Донецькій області та питання щодо евакуації

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Так, нагадаємо, що внаслідок російських атак 12 серпня поранення отримав житель Торецька.

Також повідомлялося, що нещодавно через ворожий вогонь загинула одна з мешканок Єлизаветівки. Також поранення дістав її чоловік.

У зв'язку із ситуацією місцевих жителів закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо також, що 5 серпня під час засідання Координаційного штабу було ухвалено рішення розширити примусову евакуацію дітей у регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.