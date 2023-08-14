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В Донецкой области нуждаются в принудительной эвакуации 388 детей, - ОВА

Фото: эвакуация детей планируется в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области планируют эвакуировать из "горячих точек" 388 детей с семьями в принудительном порядке из-за постоянных российских ударов по населенным пунктам региона.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, в области решения относительно выезда в более безопасные населенные пункты остающихся тут детей принимают именно родители. 

"Но если мы понимаем, что такое решение, к сожалению, родителями не будет принято, принимаем решение областной комиссией ТЭБ и ЧС по постановлению Кабинета министров, и эвакуируем детей с родителями принудительным образом", - отметил глава ОВА.

Кириленко уточнил, что в части Бахмутского и Краматорского районов детей, которых намерены эвакуировать - 388.

Также руководитель региона добавил, что все дети из домов семейного типа уже были отправлены из "горячих точек" в более безопасные области страны.

Ситуация в Донецкой области и вопрос об эвакуации

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Так, напомним, что в результате российских атак 12 августа ранение получил житель Торецка.

Также сообщалось, что недавно из-за вражеского огня погибла одна из жительниц Елизаветовки. Также ранения получил ее муж. 

В связи с ситуацией местных жителей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним также, что 5 августа в ходе заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

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