ua en ru
Нд, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області

Новость на русском →
Неділя 13 серпня 2023 09:17
Росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби, 12 серпня, поранення отримав житель Торецьку.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Росія вбиває цивільних! За 13 серпня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - пише Кириленко.

Росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області

Фото: росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Лише нещодавно внаслідок ворожих ударів загинула одна із жительок Єлизаветівки. Також поранення отримав її чоловік. Тоді росіяни влучили з артилерії по території приватного домоволодіння постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область Російська Федерація
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
Контрнаступ ЗСУ. Досягнуто "тактично значущого" прогресу, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"