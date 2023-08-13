Росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби, 12 серпня, поранення отримав житель Торецьку.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Росія вбиває цивільних! За 13 серпня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - пише Кириленко.
Фото: росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Лише нещодавно внаслідок ворожих ударів загинула одна із жительок Єлизаветівки. Також поранення отримав її чоловік. Тоді росіяни влучили з артилерії по території приватного домоволодіння постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.