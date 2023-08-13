Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Росія вбиває цивільних! За 13 серпня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - пише Кириленко.

Фото: росіяни протягом доби поранили одного з жителів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Лише нещодавно внаслідок ворожих ударів загинула одна із жительок Єлизаветівки. Також поранення отримав її чоловік. Тоді росіяни влучили з артилерії по території приватного домоволодіння постраждалих.