У Донецькій області окупанти вбили людину, ще 4 поранені

На ранок суботи, 3 грудня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області, ще 4 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1236 людей, ще 2675 поранені.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За словами очільника ОВА, ще 4 людей в області отримали поранення.

"За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами в Донецькій області, - у Соледарі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.

Нагадаємо, у вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, вибравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Града", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.

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