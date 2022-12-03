У Донецькій області окупанти вбили людину, ще 4 поранені
На ранок суботи, 3 грудня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області, ще 4 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 2 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами в Донецькій області, - у Соледарі", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника ОВА, ще 4 людей в області отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1236 людей, ще 2675 поранені.
Як повідомлялося, ЗСУ накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.
Нагадаємо, у вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, вибравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Града", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.
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