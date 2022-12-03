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В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 4 ранены

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 08:24
В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 4 ранены Фото: в Донецкой области оккупанты убили человека, еще 4 ранены (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 3 декабря, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 2 декабря стало известно об 1 гражданском, убитом россиянами в Донецкой области, - в Соледаре", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, еще 4 человека в области получили ранения.

В Донецкой области оккупанты убили человека, еще 4 ранены

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1236 человек, еще 2675 ранены.

Как сообщалось, ВСУ накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов под Бахмутом (Донецкая область) и ликвидировали часть из них.

Напомним, во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области, выбрав своей целью жилой сектор. Из-за обстрела, который велся из "Града", один человек погиб, еще трое людей получили ранения.

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